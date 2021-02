Parapetto danneggiato da mareggiata, iniziati i lavori di ripristino sul lungomare di Napoli

Sono iniziati questa mattina i lavori per il ripristino del parapetto di via Partenope danneggiato dalla mareggiata del 28 dicembre scorso. Lo ha annunciato il Comune di Napoli in una nota. L’assessore comunale ai lavori pubblici Alessandra Clemente ha visitato l’area di cantiere con la ditta esecutrice dei lavori che ha allestito l’area ed iniziato le lavorazioni. La ditta esecutrice dei lavori, fanno sapere dal Comune: “Sta ora recuperando i materiali, di elevato pregio, divelti dalla mareggiata e trasportati dalla violenza del mare sulla scogliera e in acqua per essere lavorati e di nuovo reimpiegati per il ripristino del rivestimento del muro e del parapetto. I lavori continueranno per i prossimi due mesi e prevedono il restauro del muro parabolico, il ripristino del parapetto, la demolizione del marciapiede, il riempimento della cavità scavata dalla mareggiata, il rifacimento del marciapiede e degli arredi. L’intervento è stato previsto con la delibera di Giunta Comunale dello scorso 12 febbraio per circa 230mila euro”.