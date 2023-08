Parcheggiatore abusivo ruba il cellulare all’automobilista che si rifiuta di pagare. Arrestato a Napoli

Si rifiuta di pagare tre euro ad un parcheggiatore abusivo e viene ‘punito’ con una rapina. E’ accaduto a Napoli. La vittima ha raccontato agli agenti ‘falchi’ della squadra mobile che dopo il suo rifiuto a pagare, il parcheggiatore ha iniziato prima a colpire l’auto con diversi pugni. Poi si è impossessato con violenza del telefono della vittima ed è scappato da via Conte di Ruvo. A quel punto, la vittima, mediante l’utilizzo del cellulare della compagna, ha contattato il 113. Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima ed alla collaborazione di una volante del commissariato Dante, hanno rintracciato e bloccato il fuggitivo in via Broggia trovandolo ancora in possesso del telefono. Il 47enne dello Sri Lanka, con precedenti di polizia, è stato arrestato rapina aggravata e tentata estorsione.