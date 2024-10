Parchi divertimento, 450 milioni di investimenti in tre anni

ROMA (ITALPRESS) – Si consolida il comparto dei parchi divertimento in Italia, che si prepara ad una stagione di interventi volti a migliorare ulteriormente l’attrattività dell’offerta e a integrarla sempre di più con il turismo. È quanto emerso nel corso del Meeting organizzato dall’Associazione Parchi Permanenti Italiani. L’evento ha acceso i riflettori sulle linee guida che orienteranno l’evoluzione del settore, anche al la luce degli investimenti attesi nel prossimo triennio, stimati in 450 milioni di euro. In linea con l’andamento degli ultimi anni, anche nell’estate 2024 i parchi si sono confermati centrali nell’accoglienza dei turisti, con alcune strutture che realizza no più della metà dei visitatori dall’estero: questo contribuisce a distribuire meglio i flussi sul territorio e, in prospettiva, può diventare un valido veicolo per destagionalizzare la domanda, come avviene già in altri Paesi europei. Dopo un ottimo 2023, i dati provvisori relativi ai primi 3 trimestri del 2024 confermano il consolidamento del settore grazie a nuove attrazioni e soluzioni innovative di ospitalità. Per il Ministro del Turismo, Daniela Santanché “i parchi divertimento sono in primo luogo aziende che producono ricchezza e lavoro. Al pari di quanto accade in tutte le economie più evolute, devono essere tutelati e valorizzati come elemento importante dell’offerta turistica.

sat/mrv