Parco Archeologico di Ercolano, il ministro della Cultura Giuli inaugura i nuovi spazi

Mercoledì 19 marzo alle 10,30 al Parco Archeologico di Ercolano, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli e del viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, il direttore del Parco Francesco Sirano presenta alla stampa il rinnovamento dell’offerta culturale di Ercolano nel contesto dei lavori di restauro e valorizzazione condotti dal Parco in partenariato con il Packard Humanities Institute. In particolare saranno aperte al pubblico la Casa del Colonnato tuscanico, la Casa del Sacello di legno e la cosiddetta Stanza del custode nel Sacello degli Augustali. Il tutto nella nuova cornice virtuale con il lancio dell’App di Ercolano digitale. Con Giuli, Cirielli e Sirano ci saranno rappresentanti del Packard Humanities Institute e della sua articolazione italiana, l’Istituto Packard per i Beni Culturali.