Parco archeologico di Pompei, il biglietto si compra anche alla stazione di piazza Garibaldi

Un biglietto Eav per promuovere la Villa Poppea e una biglietteria per l’acquisto dei biglietti del Parco archeologico di Pompei presso la stazione di Piazza Garibaldi. Due azioni di marketing e di sinergia tra il Parco archeologico, il Comune di Torre annunziata e l’EAV per la promozione dei siti della Grande Pompei. La prima è una iniziativa promossa dal Comune di Torre Annunziata, su proposta dell’Assessore al Turismo Alfonso Ascion, con il Parco Archeologico di Pompei e la Direzione Eav per sostenere l’offerta turistica dell’area archeologica di Oplontis. Nei prossimi giorni nelle biglietterie Eav saranno disponibili 10mila ticket del circuito “Urbano Napoli”. Al centro del biglietto una foto della Villa di Poppea e lo slogan “Visit Oplontis”. L’iniziativa, che rientra nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Comune e Eav per attività di co-marketing, è stata presentata oggi presso la Direzione Generale Eav di Napoli. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel e il Direttore Generale Eav Umberto De Gregorio e l’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. “L’idea del ticket di viaggio con l’immagine di Oplontis nasce dalla volontà di supportare la promozione dell’area archeologica e intercettare i tantissimi turisti che arrivano sull’area metropolitana di Napoli. Torre Annunziata offre tanto oltre la Villa di Poppea: sostenere la promozione di Oplontis consente anche di allargare l’attenzione su chiese, centro storico e scorci che abbiamo sul nostro territorio. La Direzione del Parco sta facendo un lavoro straordinario per promuovere l’area archeologica dell’intero territorio vesuviano meglio nota come la Grande Pompei. Ogni Comune deve fare la propria parte per intercettare flussi turistici e l’iniziativa del ticket, lanciata dall’assessore Ascione e inserita nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Eav, vuole essere da supporto in questa direzione”. – dichiara il Sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.