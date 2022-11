Parco Campi Flegrei, apprezzamento dai buyers internazionali in visita a Napoli

Nell’ambito di Italy at Hand, evento organizzato da Convention Bureau Italia e Enit, in collaborazione con Regione Campania, 55 buyers internazionali, provenienti da 17 paesi europei, sono stati a Napoli dal 16 al 18 Novembre per incontrare l’eccellenza dell’offerta congressuale italiana in 2 giorni di attività di networking e appuntamenti B2B. 13 buyers hanno scelto il Post tour Campi Flegrei, organizzato da Campi Flegrei Active in collaborazione con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei. I buyers sono stati accompagnati in visita itinerante per i principali attrattori flegrei con Fleg Workout guidati da Monica Lubrano, Claudia Lucci e Luciano Carannante. Lo segnala una nota.

“L’apprezzamento e il vivo interesse degli operatori turistici stranieri verso le località flegree – spiega Francesco Maisto, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei – ci spinge a rafforzare le sinergie tra istituzioni, associazioni e filiere del turismo, per lo sviluppo di proposte turistiche integrate di tutto il sistema flegreo, patrimonio unico al mondo che racchiude, in un ampio comprensorio naturale, particolarità geofisiche, storia e tipicità enogastronomiche”.

“Si ringrazia per la collaborazione Cantina “La Sibilla”, conclude la nota.