Parco dei Campi Flegrei, accordo con Ispra per un Campo Boe nella riserva marina “Punta Pennata”

Il 27 luglio 2023 tra ISPRA, Soggetto Attuatore, ed Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, Soggetto realizzatore, è stato sottoscritto l’Accordo per finanziare il Progetto formulato dall’Ente Parco per la Realizzazione Campo Boe nella Riserva Marina “Punta Pennata” atto a tutelare gli habitat protetti, ricadenti nel Parco Regionale dei Campi Flegrei.

L’intervento proposto è finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica – Componente 4 – Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica – Investimento 3.5 – Ripristino e Tutela dei Fondali e degli Habitat Marini, affidato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Piano Operativo del progetto, finanziato per la sicurezza e lo sviluppo ecocompatibile della Riserva Marina di Punta Pennata, si compone di sei fasi mirate a garantire la sicurezza, la tutela ambientale e la gestione efficiente del territorio marino:

I. Nella Fase I, verranno acquisiti e installati materiali di segnalamento provvisorio e di soccorso per assicurare l’area del cantiere all’interno della Riserva Marina. Saranno definiti i protocolli di intervento per le situazioni di emergenza e adottata una cartellonistica informativa riguardante la tipologia e la normativa del cantiere.

II. La Fase II prevede l’individuazione e delimitazione dell’area del cantiere per la realizzazione del Campo Boe. Sarà eseguito un rilievo strumentale con sistema DGPS e sarà fornita un’attrezzatura adeguata alla segnalazione delle zone di intervento.

III. La Fase III riguarda lo studio e il monitoraggio dei fondali marini tramite un sistema side sonar scanner, con il coinvolgimento di geologi e biologi marini. Sarà acquisito il materiale bibliografico e gli applicativi informatici necessari per l’analisi dei dati.

IV. Nella Fase IV, sarà realizzato il Campo Boe Telematiche nella Riserva Marina di Punta Pennata, comprendente punti ormeggi per natanti e imbarcazioni. Saranno utilizzati sistemi di ancoraggio adeguati e verrà acquistato un mezzo marittimo con sistema di posizionamento DGPS per la gestione dell’area.

V. La Fase V prevede la misurazione e l’installazione dell’attrezzatura per la gestione telematica del sistema, inclusa la telemetria e la videosorveglianza. Sarà fornita formazione per il personale addetto e materiale divulgativo per i diportisti.

VI. La Fase VI si concentrerà sul piano di manutenzione ordinaria del sistema fino a giugno 2026 e sulla copertura assicurativa per il Campo Boe.

Per la realizzazione del quale si auspica la fattiva collaborazione delle Istituzioni e dei cittadini.

L’Ente Parco si impegna a seguire un cronoprogramma per garantire la tempestiva realizzazione delle fasi del piano. Il Responsabile del Procedimento (ex Delibera n.12 del 03.08.2023) è Giulio Monda.