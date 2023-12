Parco del Cilento, a Roma si celebrano i 25 anni di iscrizione alla lista Unesco e di Bmta

Domani, martedì 5 dicembre alle ore 11,30 a Roma presso l’Associazione della Stampa Estera, si svolgerà l’incontro per celebrare i 25 anni dalla iscrizione nella Lista Unesco (a Kyoto il 5 dicembre 1998 ) de “I paesaggi culturali del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e con la Certosa di Padula”.

Il Fondatore e Direttore della Bmta Ugo Picarelli coordinerà i lavori che saranno aperti per l’Associazione della Stampa Estera dal saluto della Presidente Esma Cakir e dalla Referente per la Cultura Carmen del Vando Blanco. Ci sarà anche la testimonianza di un imprenditore visionario del territorio Giuseppe Pagano, che ebbe grande attenzione dal critico d’arte Gillo Dorfles, che volle fargli dono di alcuni suoi disegni, divenuti il marchio di alcuni vini di punta dell’Azienda Agricola San Salvatore 1988.

In occasione dell’Incontro il Presidente del Parco Giuseppe Coccorullo presenterà le attività in programma nel 2024. Alle ore 13 sarà offerta una degustazione di prodotti dell’Azienda Agricola San Salvatore 1988.

La presenza della Bmta all’Incontro prende spunto dalla circostanza che, qualche settimana prima della sessione di Kyoto, dal 12 al 14 novembre 1998, si svolge la prima edizione, che concretizzava l’intuizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, nata non solo per accompagnare il processo di valorizzazione del sito di Paestum, in quegli anni surclassato dalla mozzarella di bufala, ma anche per promuovere le destinazioni turistico-archeologiche di tutti i continenti.

stato molto gratificante che in occasione della Conferenza Unesco “Cultural Heritage in the 21st Century” appena conclusa a Napoli, Mounir Bouchenaki (già Vice Direttore per la Cultura dell’Unesco e Direttore Generale Iccrom) abbia portato la BMTA quale best practice internazionale di valorizzazione e dialogo interculturale: stato molto gratificante che in occasione della Conferenza Unesco “Cultural Heritage in the 21st Century” appena conclusa a Napoli, Mounir Bouchenaki (già Vice Direttore per la Cultura dell’Unesco e Direttore Generale Iccrom) abbia portato la BMTA qualeinternazionale di valorizzazione e dialogo interculturale: https://youtu. be/WG3iExBVGhM?si= kaIMQsocML0eiCBM

La Bmta, nell’ambito dell’edizione 2023, per il 25° anniversario dell’inserimento nella Lista Unesco del sito di Paestum ha organizzato la Conferenza “I Comuni archeologici Unesco per un turismo culturale esperienziale e sostenibile” con la partecipazione dei Comuni con siti archeologici Unesco, nel corso della quale è stata presentata la ricerca “Il valore aggiunto del brand Unesco sui territori” a cura di S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.

La XXVI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si svolgerà da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024 presso il Next ex Tabacchificio, il Parco e il Museo Archeologico, la Basilica.