Parco sommerso della Gaiola, una targa per Marevivo: lunedì 27 la cerimonia

Lunedì 27 febbraio alle ore 12, presso il CeRD – Centro Ricerca e Divulgazione Scientifica

del Parco Sommerso di Gaiola, il direttore Maurizio Simeone farà “apporre – si legge in una nota – una targa di riconoscimento per l’azione di Marevivo, che in passato ha portato all’istituzione del Parco Archeologico Sommerso”.

“In questi anni – si ricorda – sono state tante le battaglie, tanta l’opera e tanta la passione per la salvaguardia di un luogo prezioso che ci affascina per la sua bellezza e incredibile storia e che ancora oggi ha bisogno di tante azioni di restauro e riqualificazione.

La nostra Associazione sarà sempre di sostegno al grande impegno profuso dal Direttore del Parco, che ha portato avanti con tenacia e coraggio il testimone in tutti questi ann”.