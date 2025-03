Pari menti, racconti di donne alla Camera di commercio di Salerno

Raccontare le donne ed in modo particolare le imprenditrici del nostro territorio valorizzando le storie di piccole grandi eroine che, in settori diversi del contesto sociale, hanno saputo ottenere risultati importanti battendosi con tenacia, forza e caparbietà. Andrà a celebrare proprio questa forza, quel nucleo di potenza che solo le donne sanno sprigionare, l’evento “Pari Menti, Racconti di Donne” promosso dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno che, nella giornata di lunedì 10 marzo, a partire dalle 16,30 presso la sede della Cciaa di via Roma, attraverso importanti testimonianze, punterà proprio sulla formula del racconto per presentare la sua nuova modalità comunicativa: un nuovo progetto che utilizza modalità e canali come la formula podcast e i social. “Dopo il premio Venere d’Oro, il Cif ha inteso dare impulso alla sua mission di promuovere e valorizzare le donne imprenditrici raccontando storie di mamme, di figlie, di mogli, di donne alla guida di piccole realtà, ma tutte con grandi esperienze da raccontare” ha spiegato Agnese Ambrosio, presidente Cif di Salerno.

L’iniziativa prevede di alternare la presentazione delle prime cinque interviste già realizzate (la fondatrice della Casa del Busto di Salerno Maria Mangieri, la terza generazione dei Giardini del Fuenti, Alessandra De Flammineis, la neo-mamma Maria Eugenia Sada, la donna della Termoidraulica, Patrizia Monaco e da Colliano l’esempio di diversificazione di Miriam Di Muro) con un confronto dal vivo con una testimonial d’eccezione, vera esperta del racconto: la giornalista e scrittrice Piera Carlomagno. Con il coinvolgimento di due colleghe salernitane, Francesca Salemme (componente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei giornalisti della Campania che ha patrocinato l’evento) e Brigida Vicinanza, Piera racconterà la sua esperienza come scrittrice che l’ha portata ad essere selezionata per il premio Strega con un libro che ha tra le protagoniste proprio una donna imprenditrice e una seconda fase più operativa e di confronto nella quale darà dei veri e propri consigli sulle tecniche del racconto. “La mission è far emergere come le donne abbiano un approccio alla risoluzione delle problematiche che possa rappresentare un esempio da seguire e un valore aggiunto invertendo quindi la tendenza di un racconto a volte troppo deprimente rispetto al mondo femminile – ha aggiunto Agnese Ambrosio – mentre il Cif ritiene che sia importante anche promuovere un’immagine di donna forte, capace, che riesce a farcela anche in realtà imprenditoriali maschili o in contesti come quello del nostro sud, dove non è sempre facile anche fare impresa per un uomo e dove una donna può affermarsi e raggiungere prestigi internazionali se crede nei suoi sogni”. L’iniziativa che sarà anche occasione per una riflessione sull’occupazione femminile prevede i saluti istituzionali del presidente della Cciaa di Salerno, Andrea Prete e la partecipazione di una delegazione di studentesse extracomunitarie del CPIA Paulo Freire di Salerno con la dirigente scolastica Maria Montuori.