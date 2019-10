Pari opportunità, Matera: Superato il target del 40% di donne in Commissione Ue

“La Commissione Europea ha raggiunto e superato il target del 40 per cento di dirigenti donne. Una buona notizia”. Così su Facebook Barbara Matera (FI), già europarlamentare del PPE nonché vice presidente della Commissione europea del per Pari Opportunità (FEMM). “Un obiettivo – sottolinea l’esponente di Forza Italia – che come commissione Femm ci eravamo dati sollecitando l’esempio che la più alta Istituzione europea era tenuta a dare nella battaglia per le pari opportunità”.

“Naturalmente questo risultato non va assolutamente considerato un traguardo, sebbene auspicato a inizio mandato, ma un punto d’onore dal quale partire perché l’uguaglianza di genere sia davvero la normalità per tutti i Paesi dell’Unione, non solo nelle istituzioni”, conclude Matera.