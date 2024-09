Pari opportunità, parte la call di Semia: formazione e contributi fino a 15mila euro

Semia Fondo delle Donne è il primo fondo femminista in Italia dedicato al sostegno del movimento per l’uguaglianza di genere. Ora lancia il bando 2024 di Erogazione Contributi e Formazione e presenta il suo nuovo Advisory Board, composto da figure di spicco nel settore della giustizia di genere, dei diritti umani e della filantropia femminista. Il bando mira a supportare le organizzazioni formali e informali impegnate nella promozione dell’uguaglianza di genere, con particolare attenzione alle realtà medio-piccole che operano sul territorio nazionale; inoltre offre contributi economici fino a 15.000 euro e/o un programma di formazione strutturato su sei aree chiave, tra cui strategia interna, comunicazione, fundraising e advocacy.

Il progetto si rivolge a organizzazioni che lavorano nelle seguenti aree: Autodeterminazione e Difesa del Diritto di Scelta; Lavoro, Indipendenza e Giustizia Economica; Educazione alla Consapevolezza e Supporto all’Attivismo. Le organizzazioni selezionate riceveranno, oltre al sostegno economico, un accompagnamento formativo mirato a potenziare le loro capacità operative e strategiche, creando un impatto duraturo nella lotta per l’uguaglianza di genere.

Il bando rimarrà aperto dal 27 settembre al 31 ottobre 2024. Si annuncia anche la formazione di un Advisory Board di eccellenza per guidare Semia Fondo delle Donne. Questo gruppo di esperte e attiviste sarà un pilastro per le future azioni, apportando competenze chiave nei settori della giustizia di genere, dei diritti umani e della filantropia femminista nonché nelle principali tematiche del movimento contemporaneo per i diritti di genere.