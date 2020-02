Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Finisce in parità la sfida al Franchi tra Fiorentina e Milan per la 25esima giornata del campionato di Serie A (). Primo tempo senza reti, nella ripresa ospiti in vantaggio al 56esimo con Rebic e pareggio su rigore della squadra viola (rimasta in 10 per l’espulsione di Dalbert) con Pulgar all’85esimo.