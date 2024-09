Paride Della Rosa è il nuovo Ceo per il mercato EMEA del colosso assicurativo statunitense AIG, al posto di Thomas Lillelund. La sua nomina rappresenta un passo importante per la regione Euriopa, Medio Oriente e Africa dell’azienda, che punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore assicurativo internazionale. Thomas Lillelund, dopo il suo mandato in AIG, passerà ad Allianz.