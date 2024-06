Parigi, Arnaldi si arrende a Tsitsipas ma da lunedì è n.34 Atp

Roma, 2 giu. (askanews) – Non riesce la seconda impresa a Matteo Arnaldi. Dopo la vittoria contro Rublev, il ligure al Roland Garros si ferma negli ottavi di finale, battuto da Stefanos Tsitsipas: 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2 il punteggio in favore del n. 9 al mondo dopo 3 ore e 11 minuti di gioco. Un risultato con qualche rimpianto per Arnaldi, padrone del campo fino al 5-3 nel secondo set. L’azzurro ha avuto quattro set point per andare 2-0, ma da lì è cambiata l’inerzia della partita. Tsitsipas è salito di livello e, dopo aver chiuso il secondo al tiebreak, ha concesso ben poco negli ultimi due parziali, sfruttando anche il calo fisico di Arnaldi. L’azzurro saluta Parigi con un nuovo best ranking: da lunedì prossimo sarà n. 34 al mondo. Per lui adesso si aprono le porte della stagione sull’erba che inizierà il 10 giugno con l’ATP 250 di Stoccarda. Per la quarta volta in carriera ai quarti al Roland Garros, Tsitsipas attende Alcaraz o Auger Aliassime.