Parigi, Maria Grazia Chiuri fa sfilare la metamorfosi di Dior

Parigi, 4 mar. (askanews) – Dior ha presentato a Parigi la nuova collezione autunno-inverno 2025-2026 in una sfilata in cui sono stati evocati aria, fuoco e ghiaccio.La collezione di Maria Grazia Chiuri è un trionfo di pizzo bianco e nero, colletti alla Pierrot e maniche larghe svolazzanti che escono da ampi cappotti, con un pensiero ai riferimenti culturali e letterari, uno su tutti “Orlando” di Virginia Wolf. Al centro, il tema della metamorfosi e la continua evoluzione della moda e soprattutto della maison.Tra il pubblico diverse star ad applaudire come Natalie Portman, Isabelle Adjani e Michelle Monaghan.