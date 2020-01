Parigi, vigili del fuoco in piazza: scontri con la polizia

Parigi, 28 gen. (Adnkronos/Dpa) – Scontri oggi a Parigi tra polizia e vigili del fuoco scesi in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali. Alla mobilitazione, avvenuta nel mezzo delle proteste e tensioni che si registrano da settimane in Francia contro la riforma delle pensioni, hanno partecipato migliaia di pompieri per chiedere aumenti dell’organico, equipaggiamenti più moderni e un aggiornamento dell’indennità di rischio, ferma dal 1990.

Durante la manifestazione, due pompieri hanno dato fuoco alle loro divise ignifughe in segno di protesta. Ma le tensioni sono scoppiate quando un gruppo di manifestanti ha cercato di uscire dal percorso autorizzato. A questo punto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno lanciato gas lacrimogeni e caricato con i manganelli i dimostranti che avevano iniziato a lanciare oggetti. Secondo la prefettura di Parigi ai disordini hanno partecipato tra le 200 e le 300 persone.