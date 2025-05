 Parità di genere al lavoro, 8000 certificazioni. E in Calabria cresce la cultura dell’equità

Sono ormai ottomila le aziende certificate in tutta Italia. In Calabria esse sono in forte aumento. Si tratta di dati emersi nel corso della prima tappa del Road Show No Gender Gap. UNI/PdR 125: la parità di genere nei luoghi di lavoro”, unico “giro d’Italia dell’Equità” voluto da Unin (Ente Italiano di Normazione), che fotografa l’adesione a politiche inclusive delle diverse aree geografiche del Belpaese, svoltosi il 27 maggio a Catanzaro presso la Sala Oro della Cittadella Regionale.

La certificazione è uno strumento concreto di misurazione del gender gap e dell’eguaglianza di genere nel mondo del lavoro. La certificazione infatti,, definisce una serie di aree da presidiare mediante indicatori puntuali per il concreto rispetto delle differenze in termini di governance, welfare, possibilità di carriera, equità salariale, tutela del ruolo genitoriale e altri, significativi, contesti in ambito professionale. “La Regione Calabria crede fermamente che la parità di genere non sia solo un principio di giustizia sociale, ma anche una leva strategica per la crescita economica e l’innovazione. L’adesione di 300 imprese calabresi alla certificazione UNI/PdR 125 è un segnale concreto di questo cambiamento culturale e strutturale. Come istituzione, siamo al fianco delle aziende che scelgono di investire su modelli organizzativi inclusivi e sostenibili. Il nostro obiettivo è creare un mercato del lavoro più equo, dove il talento femminile possa esprimersi pienamente, senza ostacoli o disparità” ha affermato Giovanni Calabrese, assessore alle politiche per il lavoro e la formazione professionale della Regione Calabria. Fortunato Varone, Direttore generale Dipartimento Lavoro Regione Calabria, precisa” Il nostro bando per la certificazione ha fatto registrare 330 domande di cui 267 finanziabili. Un vero successo Elena Mocchio, responsabile innovazione e standardizzazione di Uni, “la certificazione nasce con l’intento di supportare un cambiamento culturale duraturo nel tempo, che prende le mosse dalla volontà di organizzazioni virtuose di andare nella direzione del superamento del divario tra generi. Da qui sorge l’importanza di avviare iniziative di sensibilizzazione a livello locale come quella organizzata in questa splendida terra”. L’evento calabrese ha rappresentato l’appuntamento inaugurale di un progetto itinerante che si rivolge all’intera penisola al fine di misurare la diffusione della certificazione nei diversi territori regionali. Oltre a registrare il livello di “ local inclusion” ovvero un indice di consapevolezza e di concreta gender equality, il percorso verificherà e narrerà i casi studio aziendali sulle principali best practices dei territori, coinvolgendo protagonisti attivi dell’economia del Belpaese e disegnando, idealmente, una suggestiva mappa dell’Italia virtuosa in grado di trasformare i valori dell’eguaglianza e dell’equità in conquiste tangibili, da osservare ed emulare. Numerosi gli ospiti dell’iniziativa. Tra questi, Alessandro Zanfino, amministratore delegato Fincalabra; Tonia Stumpo, consigliera di parità effettiva Regione Calabria; Salvatore Barresi, sociologo ed economista; Rosaria Succurro, presidente Anci Calabria; Maria Grazia Milone, presidente Cia Calabria Centro; Stefania Agosto, presidente del CUG Regione Calabria; Aldo Ferrara, presidente Unindustria Calabria; Pietro Falbo, presidente Unioncamere Calabria; Fortunato Amarelli, ad Amarelli Fabbrica di Liquirizia e Santo Scarpelli, consigliere delegato Sintegra srl.