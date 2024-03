Parità di genere, Almaviva e Almawave ottengono la certificazione DNV

Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, e Almawave, Società del Gruppo attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), hanno ottenuto da DNV la certificazione UNI/PdR 125:2022, unica prassi in Italia sulla parità di genere. La certificazione, rilasciata da DNV – Ente indipendente che fornisce servizi di assurance e gestione del rischio a livello globale – prevede la verifica delle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere oltre all’adozione di specifici KPI nella realizzazione degli obiettivi in materia. Nello specifico, la normativa UNI/PdR 125:2022 supporta le organizzazioni nel promuovere la parità di genere all’interno della cultura aziendale, migliorando e valorizzando le performance individuali e organizzative.

Un riconoscimento importante che certifica il livello dell’azienda nell’adozione di misure concrete per colmare il divario di genere e garantire un ambiente di lavoro più inclusivo, in grado di creare valore attraverso le diversità e mettere le persone nella condizione di sviluppare appieno il proprio potenziale.

“L’impegno per la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo non è più solo una opinione ma parte di un approccio verificato attraverso obiettivi precisi e processi di rendicontazione. Questo impegno si traduce in un modello organizzativo che valorizza le diversità e rappresenta un primo passo importante per un vero cambiamento culturale nella società. Iniziative come questa hanno un valore non solo all’interno dell’azienda, ma anche al di fuori, poiché contribuiscono a promuovere un cambio di paradigma.” ha sottolineato Massimo Alvaro, Amministratore Delegato di Business Assurance Italia per DNV.

“Alla base dei comportamenti del Gruppo c’è un forte impianto valoriale che indirizza stabilmente le nostre scelte. Tra i principi etici che sostanziano la nostra cultura d’impresa c’è l’attenzione alle persone, la nostra risorsa più importante, e l’impegno a tutelare le diversità e l’unicità di ciascuno, curandone l’integrità psico-fisica, il benessere e la crescita. Almaviva è da sempre un mondo a colori, dove ognuno trova la possibilità di esprimere se stesso, e un ambiente ricco di stimoli, il migliore per far fiorire le idee”, ha commentato Marco Tripi, Amministratore Delegato del Gruppo Almaviva.

“In tutte le sue forme la varietà di prospettiva è un valore. Ancor più nel mondo della tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale dove si sta disegnando un futuro che riguarda tutti e che necessariamente dovrà essere il più possibile inclusivo e rappresentativo. Per questo è sempre più importante che le donne comprendano il potenziale del digitale e partecipino a questo processo con un ruolo attivo, mettendosi in gioco per contribuire a costruire un mondo paritario“, ha detto Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave.

DNV è uno dei principali enti di certificazione al mondo. Collabora con le aziende di ogni settore – dall’agroalimentare, all’automotive sino all’industria aerospaziale – per la gestione dei rischi e per assicurare la sostenibilità delle performance di organizzazioni, prodotti, persone, strutture e supply chain fornendo servizi di formazione e certificazione dei sistemi di gestione. I servizi di certificazione DNV, tradizionali o digitali, supportano i clienti a gestire i rischi e ad operare nell’ottica del miglioramento continuo. Nelle sfide legate alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza, DNV porta a valore la propria esperienza tecnica, di settore e di risk management per contribuire allo sviluppo di fiducia, resilienza e continuità. DNV affianca aziende e stakeholder nel prendere decisioni con consapevolezza. Con l’obiettivo di salvaguardare la vita, la proprietà e l’ambiente, DNV affianca aziende in tutto il mondo nell’affrontare le sfide e le trasformazioni in atto ed è una voce fidata per molte tra le aziende più lungimiranti e di maggior successo nel mondo. www.dnv.it

Almaviva, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, sinonimo di innovazione digitale, accompagna i processi di crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere competitive nell’epoca del digitale, innovando il proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura aziendale e l’ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale con 46.000 persone, 7.000 in Italia e 39.000 all’estero, e 1.096 milioni di euro di fatturato nel 2022. Opera attraverso 44 sedi in Italia e 31 all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Arabia Saudita, Colombia, Egitto, Finlandia, nella Repubblica Dominicana, Tunisia e a Bruxelles, centro nevralgico della UE.

Almawave S.p.A. è una società italiana, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (AIW.MI), attiva in ambito Data & Artificial Intelligence. Il Gruppo dispone di tecnologie proprietarie, soluzioni e servizi che concretizzano il potenziale dell’AI e dei dati nell’evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni e può contare su oltre 400 clienti nazionali ed internazionali, in settori quali Government, Finance, Energy & Utilities, Turismo, Healthcare, operando direttamente e tramite partner. Sono più di 400 i professionisti che fanno parte della squadra Almawave. Il Gruppo si avvale di laboratori tecnologici AI dedicati allo sviluppo di prodotti, piattaforme e soluzioni verticali destinate ai diversi comparti di mercato. Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza naturale nell’interazione tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 40 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l’informazione in un’ottica di valorizzazione della conoscenza e automazione per il supporto alle decisioni. I centri di competenza consentono, inoltre, di realizzare il potenziale dei dati in contesti complessi, unendo le competenze sui principali framework di mercato in aree quali Data Management, Machine Learning, Location Intelligence, e la conoscenza dei processi di business nei settori verticali di riferimento.

Il perimetro Almawave, parte del Gruppo Almaviva, include le società SisTer, The Data Appeal Company, Mabrian Technologies, Obda Systems, Almawave do Brasil, Almawave Usa.

