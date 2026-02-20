Parità di genere, Iannicelli: “Non possiamo permetterci di lasciare talenti inespressi”

(Adnkronos) – Il tema della parità di genere non riguarda solo “aspetti di equità sociale e politica ma anche la competitività del Paese. In un contesto che cambia radicalmente e che ci spinge verso una forte competizione – penso alla transizione digitale, a quella ambientale ma anche a quella geopolitica – avere talenti che non riescono a esprimere il proprio potenziale, anche dal punto di vista professionale, è un limite”. Sono le parole di Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, partecipando all’evento ‘Progetto Donna’, promosso dall’Ordine professionale provinciale a Palazzo Isimbardi e dedicato al tema dell’equità di genere nelle professioni tecniche e scientifiche e al rafforzamento della presenza femminile nei ruoli tecnici e decisionali.

“Proprio per questo, oggi abbiamo deciso di improntare la giornata con un approccio diverso -spiega- da una parte abbiamo il tema dell’alleanza, con le istituzioni e le aziende che interverranno, dall’altra parte portiamo invece elementi di consapevolezza, grazie alle esperienze che ascolteremo. E infine, una parte di misurazione e strumenti. Chiudiamo la giornata con un intervento specifico sugli strumenti per migliorare e aumentare l’autoconsapevolezza”, conclude.