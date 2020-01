Parlamentarie suppletive a Napoli: Lucariello tra i candidati M5S. Renzi lancia Graziella Pagano

C’è anche il rapper Lucariello, al secolo Luca Caiazzo, tra i candidati alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle per la scelta del candidato da presentare alle elezioni suppletive per il Collegio uninominale Campania 07 del Senato (corrispondente a parte del comune di Napoli). Si vota oggi, dalle 10 alle 19, chiamati a votare gli iscritti da almeno 6 mesi alla piattaforma Rousseau e residenti in Campania. Sono in tutto 11 i candidati: oltre a Luca Caiazzo, 42 anni di Pozzuoli, si presentano Stefano Graziano, 38 anni di Acerra, Teresa Esposito, 51 anni di Napoli, Stefania Palermo, 46 anni di Napoli, Evaristo Cicatiello, 52 anni di Napoli, Gianpaolo D’Eugenio, 55 anni di Napoli, Fabio Montagnaro, 44 anni di Napoli, Domenico Galardo, 60 anni di Marano, Emanuela Ferrante, 47 anni di Napoli, Luigi Napolitano, 44 anni di Napoli, e Mariano Peluso, 52 anni di Napoli. Peluso quest’ultimo nel 2011 primo eletto del Movimento 5 Stelle in Campania, in quel caso al Consiglio della Quinta Municipalità di Napoli.

Graziella Pagano fa intanto sapere di aver “espresso la mia disponibilità a una richiesta che mi è stata fatta dai dirigenti di Italia Viva.

Vedremo se nelle prossime ore matureranno le condizioni per un accordo unitario.

Se c’è un nome più competitivo e capace di aggregare rispetto al mio, non ho problemi a fare un passo indietro”.