Parlamento europeo, in mostra l’arte corallina di Torre del Greco

Coralli e Cammei saranno protagonisti di un convegno mostra che si terra’ a Bruxelles dal 26 al 28 di giugno presso il parlamento europeo.

Una kermess di tre giorni di eccellenza e well done made in Regione Campania.

Sarà l’occasione per far conoscere la bellezza e la qualità di una tradizione unica al mondo, quella del cammeo e del corallo di Torre del Greco, a un pubblico più ampio, contribuendo al rilancio del settore a livello internazionale”. Così l’eurodeputata campana e vice coordinatrice regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, presenta la mostra-evento “Tradizione campana, l’arte del Cammeo e del Corallo”.

Saranno presenti alla mostra-evento, allestita all’interno dello spazio “Yehudi Menuhin” al secondo piano dell’ala Paul Henry Spaak, le ditte:

D’Elia company 1790 con Alfonso Vitiello;

Idea Oro con Luigi Bosone , Crescenzo Ombretti ;

, ; Marotta Gioielli con Giuseppe Marotta;

Il Coralliere con Antonio Di Giuseppe ;

; Made in Nuceria con Michele Cicalese.

All’evento prenderà parte anche la professoressa Maria Dolores Morelli dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Francesco d’Assisi.

Manufatti pregiatissimi racconteranno la storia di Torre del Greco Capitale indiscussa del corallo crocivia di bellezza di arte che affonda le radici nella storia e nella cultura corallina.

Un doveroso ringraziamento va all’europarlamentare onorevole Isabella Adinolfi ed a tutto il suo staff che ha lavorato su questo importante summit per promuovere l’arte antica della lavorazione del corallo e manufatti in cammei e valorizzare e divulgare ancora di più a tutti la nobile arte con particolare riferimento ad un parterre internazionale.