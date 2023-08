Parlamento in vacanza, “autunno caldo” in arrivo

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 22 agosto all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Politica e meteo non vanno d’accordo. Ciclone nord atlantico e anticiclone sud africano possono “battagliarsi” quanto vogliono “nell’alto dei cieli”, secondo ritmi propri che i climatologi cercano affannosamente di prevedere. Il mondo politico -rappresentato specie da senatori e deputati- con freddo che agghiaccia o caldo che soffoca, non sente ragioni: le ferie sono diritto irrinunciabile fino a trasformarsi in vacanze record. Così Palazzo Madama chiuso ai primi di agosto con i senatori che vi rimetteranno piede dopo metà settembre. Non da meno Montecitorio: fine dei lavori il 4 agosto e deputati in libertà per almeno sei settimane. Il grottesco non sta tanto nei numeri quanto nella protesta che accomuna “i signori” di entrambe le Camere: ”Negli altri Paesi i parlamentari europei fanno più vacanze di noi…”.

IL GIORNO PRIMA DEL TUTTI IN LIBERTA’. Si penserebbe che, a Camere tra poco chiuse, sarebbe prevalso lo scrupolo di sciogliere almeno uno dei tanti gordiani “nodi” all’ordine del giorno. E invece il poco tempo che rimaneva è stato assorbito dal “vitale problema” del “dress code”, il codice dell’abbigliamento: come vestirsi, quale look è più conveniente sfoggiare a Montecitorio. Si è cominciato con le scarpe: quelle da tennis sono ammesse o vietate? Poichè ne va di mezzo il decoro formale, vengono consentite quelle da ginnastica. Più complessa la questione della cravatta. Viene ricordato il tempo in cui Giovanni Leone, presidente della Camera, la rese obbligatoria. Poiché però molti trasgredivano, a ogni deputato che entrava in aula sprovvisto, decise ne fosse data una in regalo. Divenne un rito. Quando però s’accorse che alcuni deputati ci “marciavano”, il futuro Presidente della Repubblica ne fermò uno e con voce scherzosa ma ferma disse: “Hai già avuto due cravatte, un’altra non ti tocca. Non ci riprovare, che ca’ nisciuno è fesso…”. Ora quell’obbligo non c’è più.

L’AUTUNNO DI IERI. Le pagine della nostra contemporaneità ci riportano al Maggio francese tra fine primavera e avvio estate 1968.Gli studenti occupano la Sorbona, protestano contro discriminazioni ed espulsioni di giovani contestatori. Diventa trascinante rivolta sociale che prende di mira capitalismo e imperialismo: in sostanza l’autocratico potere gollista allora egemone. Anche in Italia il Sessantotto si sviluppa come organizzata rivolta contro le gerarchie universitarie, ma congiungendosi in stretto, solidale rapporto (autunno 1969) con le tute blu: dalle aule ai cancelli delle grandi aziende (Fiat, Alfa Romeo, Magneti Marelli, Sit Siemens). ”La questione operaia, si scrisse, esplose con una forza che né i Sindacati né gli Imprenditori avevano previsto”. Due i risultati di portata storica che si conseguirono: il Diritto allo studio per tutte le classi sociali e lo Statuto dei Lavoratori.

L’AUTUNNO DI OGGI. Quello di Giorgia Meloni, premier dal 22 0ttobre 2022, ha una doppia faccia: interna e internazionale. C’è la questione del reddito minimo (già 300 mila firme chiedono che si attesti a 9 euro l’ora).E poi, da togliere il fiato, le banche e gli extra profitti; i migranti già in 100mila arrivati dall’inizio dell’anno; i fondi del Pnrr da programmare fino al 2027;i giovani che non studiano e non lavorano (una piaga al Sud mentre al Nord continuano ad andare maggiori risorse); il Ponte sullo Stretto (entro settembre dovrà essere approvato il progetto definitivo compresi i raccordi a terra);un Parlamento in cui ben 40 tra deputati e senatori debbono render conto alla Giustizia, mentre il ministro Calderoli insiste sull’Autonomia differenziata bocciata dagli stessi esperti, presieduti da Sabino Cassese, da lui nominati. L’Europa ci osserva. Tutto l’onore e il rispetto si appoggiano sempre più sulle spalle della premier. E’ lei che riesce a tenere alta, sul piano internazionale, la considerazione per il nostro Paese.

NOVANT’ANNI DI ROBERTO DE SIMONE. Venerdì 25 il giorno fatidico per un musicista di prestigio internazionale il cui nome potrebbe essere, per simbiosi, “Gatta Cenerentola”. Così si chiama la sua straordinaria opera musicale che ha rivoluzionato il pensiero creativo congiungendo storia e contemporaneità. Felice l’idea di Napoli “città figliastra”, vittima di una matrigna che diventa metafora degli occupanti stranieri che si sono succeduti.