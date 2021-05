Parlamento: Lollobrigida, ‘maggioranza occupa guida commissioni inchiesta’ (2)

(Adnkronos) – “La commissione ‘Bibbiano’, nata per far luce sugli affidi, è stata costituita dopo più di 250 giorni dalla approvazione della legge solo per l’insistenza e pervicacia della collega onorevole Bellucci, la quale ha denunciato in ogni sede gli scandalosi ritardi. È evidente e insostenibile -afferma ancora Lollobrigida- che far rientrare le commissioni di inchiesta in trattative di maggioranza, utilizzando la forza dei numeri per escludere l’opposizione, è un fatto gravissimo che abbiamo provato a denunciare al presidente Fico senza alcun esito”.