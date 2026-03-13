Parlamento, opposizione e propaganda: così si indebolisce la democrazia 

Su guerra, sicurezza ed equilibri internazionali il livello del confronto politico italiano appare troppo spesso inferiore alla gravità della fase storica

di Domenico Esposito

C’è un problema politico che dovrebbe preoccupare più della polemica quotidiana: mentre il quadro internazionale diventa ogni giorno più instabile, il Parlamento italiano continua troppo spesso a offrire un confronto povero, urlato e propagandistico, ben al di sotto della complessità delle questioni in campo.

Le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi mediorientale, sul ruolo dell’Italia e sul rischio di un coinvolgimento nei nuovi scenari di guerra hanno riportato al centro temi enormi: rapporti con gli Stati Uniti, uso delle basi italiane, diritto internazionale, sicurezza energetica, stabilità economica, collocazione europea del nostro Paese. Eppure, anche davanti a nodi di questa portata, una parte dell’opposizione ha mostrato ancora una volta il limite di un linguaggio politico più orientato allo slogan che alla costruzione di una vera alternativa di governo.

Il punto non è negare all’opposizione il diritto di contestare duramente il governo. Il punto è chiedersi se quella contestazione sia sostenuta da una linea seria, da una visione, da una proposta coerente. Perché un conto è il dissenso politico, altro conto è la recita polemica. Un conto è l’analisi, altro è l’indignazione automatica. Su guerra, energia, alleanze e sicurezza nazionale non basta alzare il tono: bisogna alzare il livello dell’analisi e offrire al cittadino delle proposte strutturate.

Questa riflessione, per quanto severa, non nasce da una polemica improvvisata. Nasce da una posizione culturale e analitica precisa. Dopo aver elaborato il Manifesto Europeo, aver sviluppato un lavoro di ricerca in ambito geopolitico e aver fondato l’Ideologia della Qualità della Vita come chiave di lettura dei processi politici, economici e sociali, ritengo non solo legittimo ma doveroso rilevare quanto il dibattito parlamentare italiano appaia troppo spesso inadeguato rispetto alla fase storica che stiamo attraversando.

Non si tratta di presunzione, ma di responsabilità intellettuale. Quando si osservano gli effetti sistemici delle guerre, gli squilibri dell’ordine mondiale e le ripercussioni concrete che tutto questo produce sulla vita dei popoli, sulla stabilità economica e sulla qualità della vita, non si può fare finta di non vedere il limite di una politica che riduce tutto a schermaglia, propaganda e consenso immediato.

Il Parlamento dovrebbe essere il luogo più alto della sintesi democratica. Dovrebbe aiutare il Paese a capire dove sta andando il mondo, quali rischi corre l’Italia, quali scelte strategiche servono per proteggere famiglie, imprese e interessi nazionali. Invece troppo spesso si trasforma in un’arena dove prevalgono semplificazioni, formule assolute, accuse reciproche e battute costruite più per i social che per la storia.

Qui emerge un nodo decisivo. Un’opposizione può anche ottenere visibilità mediatica, ma resta debole se non sa diventare alternativa credibile. Dire “no” non basta. Gridare allo scandalo non basta. Evocare principi senza tradurli in una linea di politica estera, energetica e istituzionale non basta. Se una parte dell’opposizione vuole davvero diventare alternativa credibile, non basteranno le parole d’Aula: serviranno una leadership riconosciuta, una piattaforma comune e una visione di governo.

Senza questo salto di qualità, il dissenso resta incompiuto e quando ciò accade si finisce per rafforzare proprio il governo che vorrebbe indebolire. È questo il paradosso che oggi il centrosinistra e, più in generale, tutta l’area di opposizione dovrebbero affrontare con serietà.

Sarebbe però sbagliato attribuire la propaganda soltanto all’opposizione. Anche la maggioranza ne fa ampio uso. Lo fa quando si presenta come unica forza seria e responsabile. Lo fa quando riduce ogni critica a demagogia. Lo fa quando trasforma la prudenza istituzionale in un dispositivo di superiorità politica. In questo modo il dibattito pubblico si impoverisce ulteriormente: da una parte la protesta simbolica, dall’altra la narrazione della responsabilità. Mentre nel mezzo resta un cittadino sempre più esposto a messaggi di parte e sempre meno aiutato a comprendere la realtà.

L’Italia, invece, avrebbe bisogno di una politica adulta. Adulta nel linguaggio, nella selezione delle priorità, nella capacità di distinguere la polemica legittima dall’interesse nazionale. Perché oggi ogni parola pronunciata in Parlamento su guerra, alleanze, energia e sicurezza pesa molto più di quanto si voglia ammettere. Pesa sulla credibilità internazionale del Paese, pesa sui mercati, pesa sulla fiducia di cittadini e imprese.

Il problema è democratico e di consistenza politica. Quando il linguaggio politico si infantilizza, si infantilizza anche la lettura della realtà. La propaganda e la debolezza dell’analisi certo non aiuta l’Italia a governare il proprio tempo: la espone, piuttosto, a subirlo.