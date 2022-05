Parliamo del vostro futuro, parte il corso di orientamento del Centro Dorso

Lunedì 23 maggio prende il via l’edizione primaverile 2022 del corso di orientamento “Parliamo del vostro futuro”, promosso dal Centro di Ricerca Guido Dorso, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino.

Il corso, che si svolge da lunedì 23 fino a mercoledì 25 maggio, con inizio alle ore 15.00, è diretto alle migliori studentesse e ai migliori studenti del penultimo anno degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Avellino e provincia, per informarli e orientarli del percorso dopo il diploma. I partecipanti hanno l’opportunità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con studiosi ed esperti selezionati dal Centro Dorso.

Le lezioni si svolgono mediante un approccio non solo trasmissivo ma sono arricchite anche dalla testimonianza dell’esperienza lavorativa dei relatori. L’obiettivo è quello di accompagnare le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole delle discipline, delle professioni e dei mestieri. Le lezioni si terranno in modalità online e sono rivolte per la prima volta a tutti gli Istituti di istruzione superiore dell’Irpinia per raggiungere un numero sempre più vasto di ragazze e ragazzi in procinto di concludere il ciclo di studi.

Programma

Lunedì 23 maggio 2022

– 15.00 – Indirizzi di saluto

Prof. Rosa Grano, Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale

Cons. Luigi Fiorentino, Presidente del Centro Dorso

– 15.30 prof.ssa Linda Pagli, Università di Pisa, Le magie dell’informatica: dai motori di ricerca ai sistemi di raccomandazione

– 16.30 prof.ssa Annunziata Berrino, Storia contemporanea Università di Napoli Federico II, Turismo e natura nelle aree interne

Martedì 24 maggio 2022

– 15.30 dott. Salvatore Cincotti, Altergon Italia, Imprenditorialità, cultura d’impresa e sviluppo del territorio

– 16.30 prof. Giovanni Solimine, Sapienza Università di Roma, I mestieri dell’editoria e della comunicazione scritta

Mercoledì 25 maggio 2022

– 15.30 prof. Enrico Alleva, Istituto Superiore di Sanità, prof.ssa Flavia Annesi, Sapienza Università di Roma, Il mestiere di biologo

– 16.30 dott.ssa Rossella Cardinale, Consulente e Formatore aziendale in Intelligenza emotiva – Counsellor professionista, Lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali: uno strumento indispensabile nell’economy 4.0