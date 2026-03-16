Parma, arriva il grande padel: dal 17 al 22 marzo torneo Fip Silver

Roma, 16 mar. (askanews) – Una nuova settimana di sfide e spettacolo per il padel internazionale: dal 17 al 22 marzo arriva a Parma il Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo del Cupra Fip Tour, circuito professionistico della Federazione Internazionale Padel. Al Pro Parma Sport Center, dove sono in palio 20mila euro di montepremi e 80 punti per il ranking mondiale Fip, sono attese protagonisti e protagoniste di livello mondiale: tra queste, la numero uno italiana Carolina Orsi – oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e bronzo agli Europei 2025 e Mondiali 2024 – con le compagne di Nazionale Martina Parmigiani ed Emily Stellato. In evidenza, sottolinea una nota, anche Lucia Sainz, già numero 1 del mondo e pluricampionessa europea e mondiale con la Spagna, insieme alla giovane Raquel Eugenio, classe 2008 e numero 23 del ranking.

Tra gli uomini spiccano Simone Iacovino e Lorenzo Di Giovanni, bronzo agli Europei 2025, i veterani Daniele Cattaneo e Riccardo Sinicropi e i giovani talenti della NextGen internazionale, tra cui il 19enne Francisco “Curro” Cabeza, il più giovane vincitore di un torneo Premier Padel. Domenica ci sarà poi spazio per quattro ospiti d’eccezione: Alessandro Melli, Mark Iuliano, Alessio Tacchinardi e Nicola Amoruso scenderanno in campo per una sfida a colpi di racchetta, anche questa aperta al pubblico. Il Cupra Fip Tour di cui fa parte il Fip Silver di Parma, lo scorso hanno visto in campo più di 5.000 atleti per un totale di oltre 300 tornei.

Per il 2026 sono previsti più di 200 tornei che complessivamente ospiteranno 400 competizioni in cinque continenti.