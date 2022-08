Parma-Bari 2-2, gol e spettacolo nell’opening day di Serie B

PARMA (ITALPRESS) – Pari, gol e spettacolo tutto nel primo tempo nell’opening day di Serie B tra Parma e Bari che impattano sul 2-2. La partita si sblocca già al 3′: Man passa tra Maiello e Ricci e di sinistro trova l’angolino opposto, poi all’11’ Antenucci pareggia al secondo tentativo su rigore, concesso per fallo di Estevez ai danni di Cheddira. Ed è l’attaccante italo-marocchino ad offrire a Folorunsho l’assist della prodezza da fuori area che vale il sorpasso al 35′. I crociati reagiscono e, dopo il palo di Vazquez, riequilibrano i conti allo scadere del primo tempo grazie alla punizione dal limite di Mihaila. Nella ripresa non accade praticamente più nulla per un punto a testa che fa sicuramente più contenti gli ospiti neopromossi.

