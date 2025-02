MILANO (ITALPRESS) – Nel 2024, a fronte di oltre 84 mila tonnellate di Parmigiano Reggiano commercializzate in Italia, il canale dell’Horeca ha rappresentato appena il 6,8%, dimostrando un enorme potenziale di sviluppo. Anche per questo, il Consorzio torna a Identità Milano, main sponsor, per la quinta edizione consecutiva, del congresso internazionale di cucina d’autore.

f12/mgg/gtr