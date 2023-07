Parole e musica in cortile per i 135 anni di Bcp. A Palazzo Vallelonga il 6 luglio Flo con le sue “Canzoni di sale”

“Giovedì 6 luglio alle ore 20 il cortile di Palazzo Vallelonga di Torre del Greco farà da scenario a Canzoni di sale, un ammaliante connubio di musica e parole, canti e racconti: Flo, con attitudine da vera cantastorie, ci porterà per mano attraverso le storie di una terra bagnata dal mare, misteriosa e affascinante, con le canzoni che ha scritto negli anni e i classici della nostra tradizione”. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna “Parole e musica in cortile. Afflato napoletano” organizzata in occasione dei 135 anni della Banca di Credito Popolare.

Cantautrice, autrice e attrice di teatro, la partenopea Flo è un’imprevedibile entertainer e una raffinata cantastorie. Un’ artista che seduce grazie ad una vocalità viscerale e performance ricche di ritmo, racconto, ritualità: un affascinante equilibrio tra l’estasi, la malinconia e la teatralità tipiche del Sud Italia.

Ad ingresso libero fino ad esaurimento dei 200 posti disponibili, la rassegna mette in scena gioielli della produzione musicale e letteraria del nostro Sud.

“Con questa rassegna – è scritto nella nota diffusa dall’Istituto – vogliamo condividere il patrimonio artistico e culturale con il territorio e le persone a cui siamo legati promuovendo iniziative che possano valorizzare le nostre radici e la nostra terra”.