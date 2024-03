Parole e musica in terra vulcanica: incontro con Marisa Papa Ruggiero

Sabato 16 marzo alle 18 alla biblioteca di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano si terrà un nuovo appuntamento con Parole e Musica in Terra Vulcanica – Incontri tra letteratura, poesia, arte e musica organizzati dall’Associazione Culturale Altanur. L’incontro di sabato darà spazio ad una donna particolare, Marisa Papa Ruggiero, che ha fatto della ricerca e della sperimentazione la sua ragione di Vita. Pittrice e scrittrice, Marisa Papa Ruggiero si è dedicata per tutta la vita alla ricerca poetica sul linguaggio, affiancandola con l’attività pittorica e didattica, dapprima a Milano, poi a Napoli dove attualmente vive. E’ co-fondatrice di tre riviste di ricerca letteraria, dal 1990 ha all’attivo una serie di pubblicazioni poetiche che sono state tradotte anche in inglese e francese e alcuni suoi testi poetici sono stati rappresentati come eventi scenici in siti archeologici profondamente evocativi come Cuma, Bacoli, Siracusa e ovviamente Napoli. Introduce l’incontro il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno; modera Filippo D’Eliso, compositore e scrittore.

1 di 7