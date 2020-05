Parrucchieri, in Campania riapertura in vista. Si attende l’ok del Governo

In attesa dell’ok, che dovrà arrivare dal Governo, c’è ottimismo sulla riapertura in Campania di barbieri, parrucchieri e centri estetici a partire da lunedì prossimo. Al termine dell’incontro con le associazioni di categoria, l’assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, si dice fiducioso, a patto che in questi giorni la curva dei contagi non faccia registrare nuovi picchi. “C’è stato un clima molto positivo – dice Marchiello all’Agi – gli operatori del settore hanno garantito il massimo rispetto delle precauzioni, anche perché si tratta di professioni che già prima del Covid aveva una grande attenzione all’aspetto sanitario”.