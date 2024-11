Parsons Dance al TAM Teatro Arcimboldi anche oggi 2 novembre

Milano, 2 nov. (askanews) – Parsons Dance travolge nuovamente le platee italiane con la sua danza vibrante e radiosa che è un inno alla fantasia e alla vita. Il nuovo tour “Balance of Power” ha registrato un enorme successo al TAM Teatro Arcimboldi Milano l’1 novembre 2024 con la partecipazione straordinaria di Elena D’Amario, fulgido esempio di un sogno realizzato (anche) negli Usa per un’italiana che sognava la danza. E oggi si replica.

David Parsons si dice più innamorato che mai dell’Italia: “La mia prima volta fu nell’89 e fu subito amore a prima vista. L’Italia ha cambiato la mia vita, mi ha dato potere ed energia”, afferma.

Al centro del programma 2024 presentate per la prima volta in Europa due nuove produzioni: Juke e The Shape of Us. D’Amario interpreta il nuovo brano The Shape of Us e l’assolo The Balance of Power che dà il titolo al tour.

Fondata nel 1985 dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del lighting designer Howell Binkley, Parsons Dance è una tra le poche compagnie che, oltre a essersi affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, è riuscita a lasciare un segno nell’immaginario contemporaneo e a creare coreografie divenute veri e propri “cult” della danza mondiale.

I loro spettacoli, sempre attesissimi, sono già andati in scena in più di 445 città, in 30 paesi nei cinque continenti e nei più importanti teatri e festival del mondo, fra cui The Kennedy Center for the Performing Arts di Washington, Sydney Opera House, Maison de la Danse di Lione, Teatro La Fenice di Venezia e Teatro Municipal di Rio de Janeiro.