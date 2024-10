Parte da Bologna il tour nei teatri di Luca Barbarossa. A Napoli il 9 novembre

Le canzoni ascoltate, cantate, suonate, raccontate: dopo aver conquistato il pubblico dei lettori con ‘Cento storie per cento canzoni’, giunto alla terza ristampa a un mese dalla pubblicazione per La Nave di Teseo, Luca Barbarossa porta il suo progetto in teatro e debutta il 12 ottobre al Duse di Bologna. Con lo spirito del cantastorie, in giro nei maggiori teatri d’Italia, l’artista canterà e suonerà dal vivo le canzoni protagoniste della sua opera letteraria e ne racconterà i retroscena, le curiosità che si nascondono dietro ognuna di esse, ma anche il contesto storico, legato a doppio filo con il nostro vissuto, quello che proviamo e ricordiamo attraverso ogni singola canzone. La storia della canzone passa attraverso le trasformazioni della società, le battaglie per i diritti civili, le piccole grandi rivoluzioni del costume, i suoni delle diverse epoche, dal Risorgimento a oggi. Nel libro – come nella scaletta del concerto – i pezzi sono quelli che hanno segnato la vita di Luca Barbarossa e di tanti, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Francesco De Gregori: il concerto sarà la condivisione di queste emozioni, di questi fotogrammi, di questi momenti. Oltre a Barbarossa, voce e chitarra acustica, saranno sul palco Claudio Trippa alle chitarre e il polistrumentista Alessio Graziani, entrambi musicisti della Social Band. Il tour proseguirà a Firenze (19), Napoli (9 novembre), Perugia (16), Lamezia Terme (30), Barletta (14 dicembre), Torino (10 gennaio), Milano (11), Roma (17 e 18 marzo) .