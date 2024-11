Parte da Torino il tour della Nuova Lancia Ypsilon

TORINO (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri a Torino la prima tappa del nuovo roadshow della Nuova Lancia Ypsilon che ogni fine settimana, fino alle feste natalizie, la vedrà protagonista nelle principali città italiane sfilando, con grazia e personalità, nei quartieri più raffinati e in quelli più moderni, tra le suggestive vie dei centri storici o le strade più vivaci della movida serale. Nel primo appuntamento, che si è svolto dal venerdì 14 a domenica 17, dieci esemplari del nuovo modello hanno percorso i viali eleganti del capoluogo piemontese, accolti da un pubblico affascinato dalle linee della prima vettura della nuova era del marchio italiano.

“Sono orgoglioso dell’accoglienza che il pubblico torinese ha riservato alla Nuova Lancia Ypsilon in questa prima tappa del nuovo tour italiano – ha detto Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia -. Straordinario anche l’entusiasmo mostrato dai tantissimi stranieri che in quei giorni hanno invaso Torino per assistere alle ATP Finals. E la vittoria di Jannik Sinner è stata il culmine di una settimana di gioia e gloria nazionale, a conferma della capacità del capoluogo piemontese di eccellere in qualunque campo. Ed è profondo il nostro legame con la città che diede i natali a Lancia nel lontano 1906, la stessa città che ancora oggi ospita il quartier generale e Centro Sile del marchio e dove è stata progettata, sviluppata e disegnata la Nuova Lancia Ypsilon. Ecco perchè il nuovo tour italiano non poteva che partire da Torino, crocevia fatto di eleganza, storia e innovazione, valori che riflettono l’essenza di Lancia e che trovano la loro massima espressione nella Nuova Ypsilon”.

In particolare, le dieci vetture Lancia hanno attraversato alcuni dei luoghi più iconici della città, come la storica via Po, che collega Piazza Castello a Piazza Vittorio Veneto, regalando una vista mozzafiato sulla collina torinese e sul fiume Po. Tra le tappe non poteva mancare Piazza San Carlo, conosciuta come il “salotto di Torino”, dove la Ypsilon si è trovata perfettamente a suo agio immersa nello stile raffinato della città sabauda. Le vetture sono passate anche tra le vie del Quadrilatero e Piazza Vittorio Veneto, dove ogni sera va in scena la movida torinese.

La Nuova Lancia Ypsilon è pronta a scendere in campo nel 2025, quando il marchio farà il suo atteso ritorno nel motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee. Protagonista di questa rinascita la nuova Ypsilon Rally4 HF, che rende omaggio alla gloriosa storia rallystica del brand più vincente di sempre.

Il nuovo modello è già pronto a far vivere un altro week-end di grande coinvolgimento: il 21-24 novembre sarà infatti Milano, capitale mondiale della moda e del design, ad ospitare la seconda tappa del roadshow della nuova Lancia Ypsilon. Successivamente il tour toccherà Roma (28 novembre – 1° dicembre) e Napoli (5 – 8 dicembre), assicurando una brand experience unica, fatta di stile, innovazione e orgoglio italiano, che rende ogni tappa un evento imperdibile per tutti gli appassionati del marchio Lancia.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).