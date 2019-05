Parte dal cuore di Milano – in Via Dante 16 – il progetto di sviluppo di FRESCO pizzeria trattoria fondata nel 2050

Lo scorso Aprile il Gruppo Fresco ha avviato un consistente piano di sviluppo che prevede imminenti aperture in Italia: a Monza e Pompei (C.Comm.le “La Cartiera”) ed all’estero: a Malta, Oman ed UK. La prima apertura prevista per Sabato 01 Giugno è a Milano, in Via Dante 16.

Il Gruppo Fresco nasce nel 2009 da imprenditori napoletani con consolidata esperienza nel settore e testimonia una filosofia imprenditoriale di ristorazione attenta alla qualità, al gusto, alla salute dei propri clienti, e alla tutela e promozione del territorio.

FRESCO è pizza napoletana – riconosciuta dai 3 spicchi conferiti dal Gambero Rosso – e cucina genuina fatta di ingredienti freschi e di ottima qualità, sapientemente utilizzati da chef napoletani secondo le ricette tradizionali che esaltano gli odori e i sapori tipici della cucina mediterranea, tra queste i cavalli di battaglia del menù di FRESCO: gli spaghetti alla Nerano e gli Ziti allo Scarpariello preparati secondo la tradizione.

La strategia di sviluppo di Fresco parte in Italia con l’inaugurazione, nell’agosto 2009, del primo ristorante a marchio Fresco a Napoli, in via Partenope 8 e il progetto prosegue con le aperture a Napoli (via Cimarosa, 20 – Piazza Fuga) nel settembre 2012, Roma (Terrazza Termini) nel giugno

2016, Londra (Elephant and Castle) nel luglio 2016 e ancora Napoli (via

Caracciolo 14/B) nel giugno 2017.

Dall’inizio del 2019 il Gruppo Fresco, a seguito di consistenti investimenti in termini organizzativi e finanziari, ha avviato un importante piano di sviluppo che prevede imminenti aperture:

– A Monza, in Via Cortelonga 6 (Giugno 2019)

– A Pompei all’interno del Centro Commerciale “La Cartiera” (Luglio 2019)

– A Malta, a St Julian in St George’s Road (Giugno 2019)

– In Oman a Muscat Al Mouj Marina – The Wave (Agosto 2019)

– In UK con tre aperture a Londra nei quartieri di Mayfair, Ilford ed Elephant Park (Settembre 2019)

La prima apertura prevista per Sabato 01 Giugno è a Milano, in Via Dante 16:

“Abbiamo scelto una location di eccezione: uno spazio di circa 500 metri quadri nella centralissima Via Dante, la via commerciale più famosa di Milano che collega il Castello Sforzesco con il Duomo (con un flusso pedonale di circa 15 milioni di passaggi annui). L’immobile è conosciuto anche come Casa Casati Magni. E’ ispirato alle linee dell’architettura rinascimentale ed è stato progettato dagli architetti Antonio Tagliaferri, Giovanni Battista Casati e Giuseppe Magni che, nel 1889, vinsero il terzo premio del concorso indetto dalla Città di Milano per la realizzazione della nuova via Dante Alighieri. Lo scorso anno, nella stessa area è approdato anche Starbucks (che ha inaugurato la prima Reserve Roastery in Europa) e nei prossimi mesi si attende l’apertura di Uniqlo –colosso della moda low cost giapponese del fast fashion. Finalmente ora tutti i turisti e residenti di passaggio nel percorso obbligato che porta dal Castello Sforzesco al Duomo potranno gustare anche la pizza e gli spaghetti alla Nerano di FRESCO.”

Il gruppo Fresco ha deciso di intraprendere, questo piano di sviluppo, con lo stesso rigore che pone nella ricerca dell’eccellenza gastronomica. Gusto, autenticità, tradizione e lifestyle sono elementi distintivi della proposta di ristorazione caratterizzata da ambienti accoglienti e rilassanti dove la soddisfazione e la buona relazione con il cliente sono al centro di tutta la progettazione.

Per maggiori informazioni: www.frescotrattoria.it