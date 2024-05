Parte dal Sohara Luxury Club di Licola il Novella 2000 Party Night Tour 2024. La prima tappa del ciclo di eventi è in programma venerdì 24 maggio ed è diretta dalla Prato 64 Management dello stylist dei vip Ciro Prato, con la collaborazione di Diego Sanchez. Il party è un evento di gala in cui eleganza, tendenza ed eccellenza campana si mescolano in un’unica location. Organizzato da Stars Management con tappe in tutta Italia, il tour è un must delle notti mondane con lo star system protagonista assoluto.

All’evento parteciperanno numerosi vip ed esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria, alcuni dei quali riceveranno riconoscimenti speciali per essersi contraddistinti per la propria attività nel corso del 2023. Prevista la presenza, fra gli altri di Valentina Stella, Ciccio Merolla, Patrizio Rispo, Adriano Pennino, Ludo Brusco Mr. Hyde, Francesco Boccia, Mario Porfito e il trio vocale “La Dolce Vita”.

L’inizio della serata con il suggestivo red carpet vista mare degli artisti è previsto per le 19.30. A seguire, aperitivo e alle 21 il dinner show in un ambiente ricercato e curato nei minimi dettagli, all’insegna del lusso e di speciali pietanze preparate dagli chef, frutto della ricerca, della sperimentazione e dell’estetica unita al gusto che sono caratteristica speciale del Sohara.

La cena spettacolo, organizzata da Ciro Prato e sotto la guida esperta del rinomato chef Domenico Savio Pezzella, vedrà protagoniste numerose eccellenze del territorio come il Pastificio dei fratelli Del Prete, la Tavernetta Colauri, l’antica pizzeria Adde’Figliole del Vomero con la sua squisita pizza fritta. Per quanto riguarda i dolci, l’evento si avvale dell’eccellenza dei Maestri Pasticceri della Pasticceria Poppella di Ciro Poppella, depositaria dal 1920 di segreti e tradizioni di succcesso. La degustazione vini, infine, è affidata alla pregiata Cantina Tizzano

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi presenterà il suo libro “Tentazioni & Castighi – Il gossip è la prima forza di democrazia” (Morellini Editore) nel quale racconta l’Italia dei vip tra miserie e nobiltà, illustrando le caratteristiche e le sfumature del gossip. Toccherà poi alla dottoressa biologa nutrizionista Alessia Aprea presentare il suo volume “Mangia che sei a dieta”, che racconta il suo metodo rivoluzionario e particolare per imparare a mangiare sano. Presenteranno inoltre i propri libri anche Savina Sciacqua e Amedeo Goria, autori di “Due cuori un’app – Uomini e Donne nell’era di Tinder: scopri il tuo identikit” e Antonio Zequila con il suo “Gli alberi di Giovanni”. E poi ancora tanta tanta musica per ballare tutti insieme fino a notte fonda.

Altri partner della serata sono Picano rent (noleggio auto, moto e furgoni); Different Diet della dottoressa Alessia Aprea; Gruppo Lamarca (specialisti in cartotecnica ed etichettatura); Seic one engineering solutions; Bernese (Milano); Social mediaplan (marketing digitale); Maris eventi; FSW Fashion solution world e Cillo experience.