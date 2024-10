Parte domani la stagione del Bolivar con il sold out di Dargen D’Amico

Al via domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 21.00, con Dargen D’amico, la nuova stagione 2024/2025 del teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, alla guida per il terzo anno consecutivo, che risponde al claim “ne abbiamo piene le scatole”. È sold out già da mesi per l’artista che arriva per la prima volta in tour nei grandi teatri per presentare il suo nuovo progetto “Ciao America” (Islands Records), e apre le danze dei molti grandi eventi musicali previsti dalla programmazione.

“Ciao America” è uno spaccato di questi giorni, una fotografia del mondo attuale, fatto di poche certezze, molti dubbi e contraddizioni dolorose. Il progetto è figlio del lavoro creativo che da sempre spinge Dargen D’amico a scrivere parole sulla musica, nel tentativo di dare un ordine al vortice di pensieri della mente umana, affrontando spesso anche temi di attualità ma sempre con piglio ironico e riflessivo.

Sul palco insieme a lui i fidati musicisti e collaboratori Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi.