Parte il progetto Iris, cavi superconduttori senza dispersioni

Ridurre di cinque volte la dispersione di energia dei cavi elettrici ad alta tensione e sviluppo nuove tecnologie basate sui superconduttori: sono alcuni degli obiettivi del progetto Iris, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – NextGenerationEU nato dalla collaborazione fra ricerca e industria, con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Asg Superconductors di Genova, presentato al Big Science Business Forum in corso a Trieste. «Per raggiungere il green deal occorrono nuove fonti energetiche pulite, ma è necessario anche innovare l’infrastruttura di rete per azzerare le dispersioni e ridurre l’impatto ambientale», sottolinea Marco Nassi, Ceo di Asg Superconductors. In quest’ottica il progetto Iris IRIS (Infrastruttura di ricerca innovativa sulla superconduttività applicata) punta a realizzare cavi utilizzando un innovativo materiale superconduttivo ad alta temperatura, il di-boruro di magnesio (MgB2). «La tecnologia superconduttiva basata su MgB2 è stata già collaudata al Cern nell’ambito di HiLumi-Lhc, il progetto di aggiornamento del grande acceleratore di particelle Lhc», ha detto Lucio Rossi, della Statale di Milano e dell’Infn e anche responsabile del progetto Iris. «Con Iris – ha aggiunto – facciamo un ulteriore passo in avanti, sviluppandola per il trasporto sostenibile di grandi potenze elettriche». Utilizzare per il trasporto dell’elettricità cavi basato sulla tecnologia che il progetto Iris sta sviluppando potrebbe ridurre di un fattore cinque le perdite dovute a dissipazione e dispersione rispetto alle linee tradizionali. Ad esempio, ipotizzando di utilizzare una linea superconduttiva da mille km che trasporti 3 GW di potenza (pari a circa il 5% della produzione termoelettrica in Italia), si risparmierebbe l’equivalente di 150mila tonnellate di CO2 all’anno. Un progetto per un valore di oltre 12 milioni che punta a realizzare un prototipo entro il 2025 e vede coinvolto anche l’Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi Spin del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Università di Genova, Federico II di Napoli, di Salerno e del Salento.