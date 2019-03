“PartecipAzione”, a Napoli si presenta in nuovo bando per rifugiati

Si chiama “PartecipAzione – Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati” ed è un programma di capacity building ed empowerment – realizzato da Intersos in partenariato con Unhcr – che ha l’obiettivo di promuovere la protezione e la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica, sociale e culturale in Italia. Tra gli obiettivi: rafforzare le competenze di associazioni di rifugiati e di organizzazioni radicate sul territorio che “promuovono la partecipazione dei rifugiati e adottano un approccio partecipativo”. Sono 11 le regioni target del programma: Sicilia, Calabria, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna e Toscana. Il bando “PartecipAzione” sarà presentato venerdì, dalle 14 alle 17.30, nella sala della Loggia del Maschio Angioino di Napoli. Prevista la presenza del sindaco del capoluogo campano, Luigi de Magistris, e dell’assessora ai Diritti di cittadinanza e alla Coesione sociale, Laura Marmorale.