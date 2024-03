Partenariati territoriali, bando 2024: budget di 180 milioni di euro. Oggi presentazione alla Farnesina

Oggi, giovedì 28 marzo dalle ore 14.30 alle ore 15.45 si terrà – presso la Sala delle conferenza internazionali della Farnesina – l’evento “I partenariati territoriali: il bando 2024 e il ruolo degli enti territoriali al servizio dello sviluppo sostenibile”. Aprirà i lavori il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. Interverranno successivamente il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza. Saranno presenti anche il presidente della CRUI Iannantuoni e il presidente di Assafrica Dal Checco. La riunione verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Farnesina.

L’incontro mira a valorizzare la portata strategica del bando dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) per la concessione di contributi a iniziative promosse da enti territoriali e organizzazioni della società civile, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 180 milioni di euro. Di questi, l’85% sarà allocato per interventi nel continente africano, nello spirito del Piano Mattei, e 60 milioni di euro destinati agli enti territoriali. Durante l’evento verranno discussi il ruolo e le esperienze degli enti territoriali nelle attività di cooperazione allo sviluppo e le eccellenze italiane presenti nei territori, come università, organizzazioni della società civile e imprese. Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio con scadenza il 6 maggio, è reperibile su: https://aics. portaleamministrazionetraspare nte.it/archivio97_concessione- contributi_0_87_952_1.html.