“Partenopedia”, il podcast che celebra i 2500 anni di Napoli: Graded tra gli sponsor del progetto

Si chiama “Partenopedia” ed è un podcast lanciato in occasione del 2500° anniversario della fondazione di Napoli, dedicato ai personaggi, ai luoghi e alla storia di una delle città più antiche e stratificate d’Europa.

La serie, disponibile su tutte le maggiori piattaforme (Spotify, Amazon Music, Apple Podcast), accompagna gli ascoltatori in un viaggio attraverso i secoli.

Ogni episodio propone una storia che affonda le sue radici a Napoli per poi diffondersi nel mondo, e che ha rappresentato un primato o una svolta epocale.

Partenopedia è prodotto da Kisgood – con il supporto di Cantieri del Mediterraneo, Graded, Biores e Adelante Sport Village – e nasce con l’obiettivo di restituire complessità e profondità a Napoli, andando oltre stereotipi e semplificazioni, e valorizzando il suo ruolo centrale nella storia.

Il progetto si inserisce idealmente nel calendario delle iniziative culturali legate alle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione della città, ed è composto da 25 episodi, di cui 15 sono già online:

● Maria Teresa De Filippis, la prima donna in Formula Uno

● Il ‘Francesco I’ e la prima crociera turistica della storia

● L’Università di Napoli, la prima università pubblica e laica al mondo

● La Stazione Zoologica, il primo esempio di collaborazione scientifica internazionale

● Il Teatro di San Carlo, il più antico teatro d’opera al mondo

● Lucullo, il primo gastronomo della storia

● “L’Orientale”, il più antico istituto di sinologia d’Occidente

● Plinio e l’eruzione del Vesuvio del 79 d.c.

● Enrico Caruso, la prima popstar della storia

● Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi

● Matilde Serao, una pioniera del giornalismo

● Il Tesoro di San Gennaro

● Raimondo di Sangro e la Cappella Sansevero

● Luigi Palmieri e l’Osservatorio Vesuviano

● Vincenzo Tiberio, storia di una scoperta rivoluzionaria

Partenopedia è curato da: Roberto Di Stasio Lepre (Concept e testi); Amalia Vergari (Supervisione editoriale); Andrea Di Cello (Regia sonora e post-produzione); Franco Cappelli (Ricerca fonti); Antonio Di Stasio (Progetto grafico); Stefano Vergari (Assistente di produzione); Alessandro Iermano (Voce).