Cinema: “Parthenope” di Sorrentino conquista il box office italiano: un esordio trionfale

Napoli trionfa al cinema. Il nuovo film di Paolo Sorrentino, Parthenope, ha fatto un ottimo esordio al botteghino italiano, confermandosi come il miglior debutto per un film drammatico italiano nel post-pandemia. Con un incasso di oltre 2 milioni di euro nel primo weekend, il film ha conquistato il pubblico e la critica.

Un viaggio tra le bellezze di Napoli e Capri

Girato tra le suggestive location di Napoli e Capri, Parthenope è un’immersione nella bellezza e nella complessità della città partenopea. La pellicola, scritta e diretta da Paolo Sorrentino, racconta la storia di Parthenope, una donna che incarna l’anima stessa di Napoli, attraverso un viaggio che spazia dagli anni ’50 ai giorni nostri.

Un cast stellare per un’opera cinematografica di grande impatto

Il film vanta un cast stellare, con nomi di spicco del cinema italiano e internazionale come Gary Oldman, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Silvio Orlando. Le loro interpretazioni, unite alla regia di Sorrentino, hanno contribuito a creare un’opera cinematografica di grande impatto visivo ed emotivo.

Un successo che premia la qualità del cinema italiano

Il successo di Parthenope è un segnale positivo per il cinema italiano, dimostrando che il pubblico è sempre alla ricerca di storie autentiche e ben raccontate. Il film di Sorrentino rappresenta un omaggio alla città di Napoli e alla sua cultura, ma è anche un’opera universale che parla al cuore di ogni spettatore.

Dietro le quinte di un successo

Parthenope è una coproduzione Italia-Francia, nata dalla collaborazione tra importanti case di produzione come Fremantle, Pathé e Saint Laurent. La cura dei dettagli, dalla fotografia di Daria D’Antonio alla scenografia di Carmine Guarino, passando per i costumi di Anthony Vaccarello per Saint Laurent, ha contribuito a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.