“Parthenope” di Paolo Sorrentino, è primo film italiano al box office

Roma, 4 nov. (askanews) – “Parthenope” si conferma primo film italiano al box office con un incasso di 1.963.339 ed è il film più visto del weekend per numero di spettatori (260.063), con una crescita dell’1% rispetto allo scorso weekend – dato eccezionale e raro.

Con un incasso totale ad oggi di 4.595.012 euro, ottenuto in poco più di una settimana in 585 sale, si conferma il film italiano più visto della stagione, tra i più trasversali in termini di pubblico (altissima la percentuale di giovani in sala), accompagnato da un vivacissimo dibattito sui social. Il film è distribuito da PiperFilm.