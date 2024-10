Parthenope è Napoli, e Napoli è donna. Il film di Sorrentino? Un inno alla vita con le sue contraddizioni

di Federica Cigala

La donna e Napoli…la donna è come Napoli e Napoli è come la donna. “Triste e frivola, determinata e svogliata, viva e sola”, metafora del fluire della vita, tra le sue contraddizioni, i suoi alti e bassi nell’inseguire la sete di libertà e conoscenza, la consapevolezza del suo essere. A costo anche di sbagliare, anche quando l’amore, per provare a sopravvivere, diventa fallimento. E senza perdere la voglia ancora di stupirsi nonostante “il tempo che scorre accanto al dolore”. Il tutto avvolto dall’immensità del mare di dentro e il mare di fuori, fonte della vita e della sua rigenerazione.

Che dire, dopo aver visto Parthenope ieri sera, mi sveglio con queste sensazioni emozioni di un film da vedere e rivedere. Sorrentino supera le aspettative e ci consegna una visione poetica della vita pur nelle sue avversità e nelle derive più crude. La scelta della protagonista, degli attori e fotografia eccellente.