“Parthenope. La Sirena e la città”: il mito immortale di Napoli in mostra al MANN

di Fiorella Franchini

Esiste un legame viscerale che unisce Napoli alla figura della Sirena. Un rapporto che trascende il semplice folklore e che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha scelto di esplorare con la grande mostra “Parthenope. La Sirena e la città”, in programma dal 3 aprile al 6 luglio 2026.

Curata da un team d’eccellenza che vede tra i protagonisti Francesco Sirano, Massimo Osanna, Raffaella Bosso e Laura Forte, l’esposizione non è solo una rassegna di oggetti, ma una vera e propria “summa per immagini” di un mito in perenne mutazione. Con oltre 250 opere che spaziano dall’VIII secolo a.C. fino ai giorni nostri, arrivando persino a citare icone pop come la Barbie Sirena, il percorso espositivo traccia la metamorfosi di una creatura che è stata, di volta in volta, uccello ammaliatore, protettrice benevola e moderna icona metropolitana.

L’allestimento si articola in sette sale divise in tre macrosezioni cromatiche (celeste, giallo e rosso porpora). Il visitatore viene accolto nell’atrio da un impatto visivo potente: un immenso telo di 45 metri quadri, opera dell’artista argentino Francisco Bosoletti, che raffigura il tuffo suicida della Sirena.

Il cuore della mostra, però, batte tra i reperti inediti. Particolarmente suggestivi sono i materiali ritrovati durante gli scavi delle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, molti dei quali esposti per la prima volta, e quelli provenienti da collezioni private, frutto della collaborazione con la Soprintendenza di Napoli e della generosità dei proprietari, gli eredi Caputi, che permettono di datare la fondazione della città e di riscoprire luoghi di culto perduti, come il Santuario dei Giochi Isolimpici di Piazza Nicola Amore.

La caratura internazionale dell’evento è confermata da prestiti prestigiosi: dal British Museum arrivano vasi che ritraggono il mito di Odisseo, mentre dai musei di Berlino giungono ceramiche che mostrano la frenesia del canto delle sirene. Tra i pezzi più rari spicca il busto in argento di Santa Patrizia, che eccezionalmente lascia la sua collocazione abituale per testimoniare come il mito della Sirena sia stato assorbito persino dalla tradizione religiosa cristiana.

“Parthenope” non si esaurisce nelle sale del terzo piano del MANN. Il Direttore Francesco Sirano la definisce una “mostra in divenire” che invita a riscoprire la città stessa, inseguendo le tracce di un mistero sospeso tra realtà archeologica e leggenda.

Nonostante le ricerche storiche, il sepolcro della sirena rimane sconosciuto. Gli studiosi antichi, tra cui Plinio il Vecchio o Strabone, indicarono come luogo di sepoltura il monte Echia o la foce del Sebeto. I primi fondatori della città greca sostennero che il corpo della sirena fosse custodito nel luogo scelto per il loro primo insediamento, vicino all’attuale via Nicotera. Secondo un’altra tesi le spoglie di Partenope si troverebbero al di sotto della chiesa di Santa Lucia a Mare, nell’isolotto di Megaride o nella basilica di San Giovanni Maggiore dove è stata rinvenuta un’epigrafe col suo nome. Il corpo potrebbe invece trovarsi a Sant’Aniello a Caponapoli, dove sono state ritrovate busti e teste di donne. Di quel luogo mitologico hanno discusso i più grandi intellettuali di ogni epoca: dall’antichità (Stazio, Licofrone, Strabone) all’età moderna (Sannazaro, Pontano, il Celano, Bartolommeo Capasso). Oggi, mentre gli archeologi continuano a setacciare il sottosuolo con tecnologie d’avanguardia, ogni reperto si conferma testimone di un culto millenario legato ai riti di passaggio, da fanciulla a donna, dalla vita alla morte. Il canto di Parthenope seduce, protegge, accompagna oltre il tempo.

Come scrisse Matilde Serao: “Parthenope non è morta, Parthenope non ha tomba”. La mostra al MANN celebra proprio questa identità immortale, capace di rigenerarsi e di dimostrare che, a Napoli, il mito è più vivo che mai.