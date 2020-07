Parthenope Orienta, uno sportello per gli studenti: online la nuova piattaforma dell’ateneo napoletano

L’Università degli studi di Napoli Parthenope si arricchisce di un nuovo strumento per accompagnare gli studenti nella scelta del loro percorso formativo: è online Parthenope Orienta (orienta.uniparthenope.it), la nuova piattaforma web per l’orientamento ed il servizio Placement. Con una struttura innovativa ed inedita nel contesto accademico italiano, – spiega una nota – consente a studenti, genitori e professionisti di accedere ai contenuti informativi attraverso un’esperienza di navigazione immediata e piacevolmente intuitiva. Per la prima volta un portale interamente dedicato agli oltre 50 percorsi di studio che offre l’Università: corsi di Laurea di primo e secondo livello o a ciclo unico, dottorati di ricerca, master ed corsi post laurea. Spiegazioni dettagliate su ogni percorso, – conclude il comunicato – raccontate anche dalla viva voce dei docenti, per avere un punto di riferimento unico che aiuti gli studenti a ‘navigare’ con serenità verso il mondo della conoscenza