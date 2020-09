Partitalia Academy, al via da settembre un ciclo di webinar gratuiti

Partitalia srl, azienda italiana del settore ICT dal 2001, produce e commercializza smart card, tag e lettori RFID in tutta Europa. A settembre 2020, dopo le ferie estive, inaugura “Partitalia Academy”, un’accademia di formazione gratuita che tratterà approfondimenti sulle nuove tecnologie presenti sul mercato, a partire dall’IoT (Internet delle Cose) per arrivare all’IoP (Internet delle Persone).

Come nasce l’idea

Durante il lockdown, in Partitalia, come in molte aziende, è emersa la necessità interna di organizzare corsi di formazione, ai quali hanno partecipato anche alcuni clienti e fornitori. I risultati sono stati molto positivi. Quindi, è affiorata l’esigenza di consolidare le competenze specialistiche attraverso training adeguati, su vari temi nell’ambito delle nuove tecnologie. Da qui è nata “Partitalia Academy”, un nuovo modo di interpretare la preparazione tecnica di settore che coinvolge partner ed esperti. La nuova accademia, che sarà inaugurata a fine settembre, rappresenta un vero e proprio investimento in formazione gratuita in cui i docenti convocati, scelti tra i professionisti di settore, metteranno a disposizione il proprio know-how per fornire approfondimenti e nuovi punti di vista sull’innovazione tecnologica e sulle tendenze di mercato.

Gli appuntamenti

In dettaglio, dal 23 settembre in poi inizierà il ciclo di webinar dedicato all’industria, alle aziende e a chi desidera rimanere aggiornato su diverse tematiche: Internet delle Cose, Internet delle Persone, Blockchain, sicurezza informatica, intelligenza artificiale (AI), 5G e RFID. Gli appuntamenti avranno cadenza mensile e i temi citati saranno trattati alla luce del periodo storico particolare in cui ci troviamo: una nuova era tecnologica interessata da fenomeni incisivi come la pandemia Covid-19. Il primo evento on-line, dal titolo “Architetture IoT: come si migliora l’efficienza produttiva nell’industria 4.0?” è fissato per il 23 settembre alle ore 16:00 e avrà come docente Alfredo Salvatore, CEO di SensorID, azienda italiana di ingegneria che ha sede a Campochiaro, in Molise.

Alfredo Salvatore, ingegnere delle Telecomunicazioni laureato all’Università di Pisa, ha 13 anni di esperienza nel settore delle nuove tecnologie e, in particolare, nel settore hardware, firmware e nel software. Ha sviluppato innovazioni tecnologiche applicate all’ambito industriale e medicale, oltre ad aver svolto la sua attività di ricercatore in “Computer Science” all’università di Irvine in California.

Inoltre, nel primo trimestre del 2021, è prevista un’altra serie di eventi dedicati alla Business Unit delle Card, rivolti al mondo del controllo accessi, dell’Ho.Re.Ca, del Retail e della GDO.