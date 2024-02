Partite Iva, tornano a salire dopo la pandemia: oltre 5 milioni di autonomi

Tornano a salire dopo la pandemia del 2020 gli appartenenti al ‘popolo delle partite Iva’, quello che ha caratterizzato lo sviluppo economico di molte aree del Paese, soprattutto a Nordest. Ma scende il numero delle categorie tradizionali del lavoro autonomo come artigiani, commercianti e agricoltori, a vantaggio di nuove professioni come consulenti, amministratori di condominio o addetti web. Il quadro viene tracciato dalle elaborazioni dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia).

La platea degli autonomi al 31 dicembre 2023 era di oltre 5 milioni, un numero in leggero aumento rispetto al pre-Covid ma ben lontano dai 6,2 milioni di vent’anni fa. Una crescita che però non è uniforme, secondo i dati dei primi 9 mesi dello scorso anno: crescono il Molise (+8,4%), la Liguria (+8,2%), la Calabria e l’Emilia Romagna (+5,6%), ma scendono Abruzzo (-4,9%), Umbria (-5,6%), Trentino Alto Adige (-8,4%) e Marche (-10,1%). Tra le categorie classiche, fra il 2014 e il 2022 il numero era sceso di 495mila unità: gli agricoltori sono diminuiti di 33.500 unità (-7,5%), i commercianti di 203.000 (-9,7%) e gli artigiani di quasi 258.500 (-15,2%). In questi comparti il calo è uniforme, soprattutto nelle Marche (-17,2%), in Piemonte (-15,5%), Emilia Romagna e Molise (-15,1%), Umbria (-14,9%) e Veneto (-14,8%). Il Nordest totalizza un -14,1%, poi il Nordovest (-14%), il Centro (-12,5%) e infine il Mezzogiorno (-6,9%). A livello provinciale, le realtà tradizionali più colpite sono state Vercelli (-21,6%), Massa-Carrara (-20,1%), Biella (-19,4%), Alessandria (-19,3%) e Rovigo (-18,3%).

Solo Napoli (+0,6%) ha registrato un trend positivo. Secondo la Cgia, comunque, il trend positivo registrato dallo stock di lavoratori autonomi negli ultimi tre anni è sicuramente ascrivibile alla ripresa post Covid, e anche l’introduzione del regime forfettario per ricavi inferiori a 85mila euro. Non è però da escludere – si sottolinea – che la crescita corrisponda alle “false” partite Iva, probabilmente grazie al boom dello smart working, anche se stimato attorno alle 500mila unità. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per la crescita delle partite Iva e sostiene che è stato possibile anche grazie alla flat tax. “Per la Lega è una soddisfazione doppia – ha dichiarato – perché raccogliamo i frutti anche della Flat tax che prima abbiamo introdotto per i redditi fino a 65mila euro, e poi abbiamo esteso fino a 85mila euro”.