Partito Comunista di Unità Popolare, a Roma l’atto fondativo

Sabato 24 e domenica 25 gennaio si svolgerà a Roma il congresso fondativo del Partito Comunista di Unità Popolare (Pcup). “Un avvenimento politico in controtendenza rispetto ad uno scenario in cui prevalgono divisioni e autoreferenzialità, perché è il risultato di un percorso teso alla ricomposizione e al rilancio delle forze comuniste in Italia – si legge in una nota -. Un progetto nato dalla condivisione delle mobilitazioni sociali sui territori e nelle piazze, da parte del Movimento per la Rinascita Comunista, di Resistenza Popolare e di numerose individualità che credono nella necessità di un approdo unitario in una organizzazione comunista, in grado di dare voce e rappresentanza a lavoratori, disoccupati, pensionati e studenti, per contrastare la deriva politica, sociale e culturale che sta distruggendo i diritti fondamentali dei cittadini e colpendo duramente le classi popolari del Paese, in un contesto internazionale caratterizzato dalla recrudescenza delle pulsioni imperialistiche, colonialistiche e guerrafondaie degli Stati Uniti ed anche dell’Unione europea, sebbene in una posizione ancillare rispetto a Washington. Nella due giorni che si terrà presso il Centro congressi Cavour, nella Capitale, si intende gettare le fondamenta per un confronto ancora più ampio, che coinvolga tutto il movimento comunista e contemporaneamente costruire le premesse per la formazione di un coeso fronte antimperialista. Soltanto rimettendo al centro una teoria critica marxista-leninista e gramsciana, sempre aperta ad una ricerca antidogmatica, insieme ad una coerente prassi, capace di innestarsi nelle lotte, è possibile avviare un processo di trasformazione sociale. All’appuntamento, per la giornata di domenica, sono state invitate quindi tutte le organizzazioni dell’area per avviare un confronto franco su prospettive, obiettivi strategici e iniziative da intraprendere. Saranno presenti anche rappresentanti delle ambasciate e dei partiti comunisti degli altri Paesi”.